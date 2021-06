Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht geklärt

Kretzhaus (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein Pkw die Asbacher Straße in Kretzhaus in Fahrtrichtung Linz. Nach Zeugenangaben fuhr der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit und kam in einer Rechtskurve ins Schleudern und touchierte mit der Fahrzeugfront eine Begrenzungsmauer. Im Anschluss soll der Mann ausgestiegen sein, habe sich den Schaden am Pkw und der Mauer angeschaut, und sei dann weiter in Richtung Linz gefahren. Aufgrund von aufmerksamen Zeugen konnte das unfallverursachende Fahrzeug und damit auch der Fahrzeugführer ermittelt werden. Es handelte sich um einen 65-jährigen Mann aus Bad Breisig.

