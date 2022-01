Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Alkohol am Steuer - das wird teuer! 18-jähriger ab jetzt zu Fuß unterwegs

Walldorf (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, kam es zur einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L723 von Hockenheim zur L598 Richtung St. Leon-Rot. Der junge Fahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr hierbei über die dortige Mittelspur bzw. den Grünstreifen. Seine Mercedes E-Klasse war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hintergrund dieses waghalsigen Fahrmanövers war die deutlich alkoholische Beeinflussung. So erreichte der 18-Jährige über 1,00 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt. Er darf sich jetzt auf eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorbereiten und wird wohl erstmal zu Fuß unterwegs sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell