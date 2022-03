Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 13-Jähriger aus Sehnde-Haimar wieder bei seinen Eltern - Polizei bedankt sich bei Zeugen

Das Polizeikommissariat Lehrte hat seit Dienstag, 15.03.2022, nach einem 13-Jährigen aus Sehnde-Haimar gesucht, der nicht nach Hause gekommen war. Am Abend des 17.03.2022 trafen seine Eltern, die sich an der Suche beteiligten, ihn gegen 21:00 Uhr wohlbehalten in Hannover an.

Während der öffentlichen Fahndung nach dem Vermissten gingen zahlreiche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bei der Polizei ein. Die Polizei bedankt sich daher bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung zur Öffentlichkeitsfahndung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5173756 Die dazu gehörenden Fotos des Jungen wurden zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht.

