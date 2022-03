POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven

Schortens (ots) - Am 15.03.2022 befuhr eine Pkw-Führerin (Opel Corsa, FRI-Kennung) gegen 17:55 Uhr den Klosterweg in Richtung Innenstadt. In Höhe des Kindergartens an der Plaggestraße kam der Fahrzeugführerin ein Pkw entgegen. In dieser Höhe war die Fahrbahn verengt, da sich am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge befanden. Hier kam es zur Kollision des Außenspiegels des Pkw der Frau und dem eines entgegenkommenden Pkw ...

mehr