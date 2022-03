Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am 15.03.2022 befuhr eine Pkw-Führerin (Opel Corsa, FRI-Kennung) gegen 17:55 Uhr den Klosterweg in Richtung Innenstadt.

In Höhe des Kindergartens an der Plaggestraße kam der Fahrzeugführerin ein Pkw entgegen. In dieser Höhe war die Fahrbahn verengt, da sich am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge befanden.

Hier kam es zur Kollision des Außenspiegels des Pkw der Frau und dem eines entgegenkommenden Pkw des fließenden Verkehrs.

Der andere Unfallbeteiligte hielt nach der Kollision kurz an, hob Bruchteile des Spiegels auf und setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 04461 9211-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell