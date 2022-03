Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

In Zeitraum von Freitag, 11.03.2022, 15.00 Uhr, bis Montag, 14.03.2022, 07.00 Uhr, zerstörte ein bislang unbekannter Täter mit einem Schlagwerkzeug die Glaseinfassung der rückwärtigen Eingangstür zur Sporthalle der IGS Friesland-Nord in der Beethovenstraße in Schortens. Der Schaden wird auf 300 Euro beziffert.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Schortens 04461 984930 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell