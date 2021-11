Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallflucht nach Kollision mit Baum

Lennestadt (ots)

Auf einer Streifenwagenfahrt haben Einsatzkräfte am Sonntag (7. November) gegen 18.50 Uhr einen weißen Kleintransporter, der augenscheinlich zuvor einen Unfall hatte, am Fahrbahnrand des "Bilsteiner Weg" zwischen Bonzeler Hammer und Maumke entdeckt. Das Fahrzeug lag in Hanglage auf der linken Fahrbahnseite. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Kleintransporter in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Zaun sowie einem Baum kollidierte. Der Sprinter kippte um und wurde lediglich durch den Baum im Frontbereich gegen ein Abstürzen gehalten. Ein Fahrer war nicht vor Ort. Dieser hatte sich zuvor entfernt, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Die Beamt:innen stellten fest, dass die Motorhaube noch Restwärme aufwies. Im Fahrzeuginneren hatten die Airbags ausgelöst. Im Kofferraum befanden sich diverse Werkzeuge. Sofort eingeleitete Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen negativ. Das Fahrzeug wurde mithilfe der hinzugerufenen Feuerwehr zuerst gesichert und anschließend sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

