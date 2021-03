Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fund von Betäubungsmitteln

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.03.2021 auf Sonntag, den 14.03.2021, konnte im Bereich der Pfarrstraße in Dierdorf eine 4-köpfige Personengruppe festgestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Personenkontrolle, konnte eine kleine Menge eines Cannabisprodukts aufgefunden werden. Dabei war versucht worden, das Betäubungsmittel vor den Beamten zu verstecken und es als ein legales Produkt zu tarnen - was jedoch misslang. Alle Personen wurden durchsucht und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

