POL-H: Langenhagen: 89-jähriger Pkw-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 17.03.2022, ist ein 89 Jahre alter Fahrer eines VW Touran bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter für Menschen mit Behinderung an der Langenhagener Straße hinter der Einmündung Lohkamp in Langenhagen tödlich verletzt worden. Drei Personen im Transporter wurden leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befand sich der 89-Jährige mit seinem Fahrzeug Volkswagen Touran gegen 15:50 Uhr am Fahrbahnrand der Langenhagener Straße hinter der Einmündung Lohkamp. Er hatte Warnblinker eingeschaltet. Anschließend fuhr er an, um an der Langenhagener Straße zu wenden. Zeitgleich war ein 63-Jähriger mit einem Transporter für Menschen mit Behinderung an der Langenhagener Straße aus Engelbostel kommend in Richtung Langenhagen unterwegs. Er beförderte sechs Personen. Der Transporter fuhr frontal in das querstehende Fahrzeug. Dabei wurde der 89-jährige Fahrer des VW Touran lebensgefährlich verletzt. Ein hinzugerufener Rettungsdienst musste ihn noch vor Ort reanimieren. Der Senior wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag.

Der 63-jährige Fahrer des Transporters und zwei Insassen im Alter von 28 und 56 Jahren wurden beim Unfall leicht verletzt. Der 56-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme musste die Langenhagener Straße bis 19:25 Uhr gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Schaden, den die Polizei mit circa 30.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

