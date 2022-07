Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg vom 08.08.2022 bis 09.07.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Versuchter Diebstahl eines Betonmischers - Am Freitag, 08.07.2022, gegen 00:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter einen Betonmischer von einem Grundstück in Barßel, Ammerländer Straße, zu entwenden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich bitte mit der Polizei Barßel unter der Rufnummer 04499-92220-0 in Verbindung setzen.

Saterland, OT Sedelsberg - Fahren unter Drogeneinfluss - Am Samstag, 09.07.2022, gegen 01:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger aus Rhauderfehn mit einem PKW, Dacia Sandero, die Hauptstraße in Saterland, OT Sedelsberg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

