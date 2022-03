Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Außenstehender Ofen fängt im Hinterhof an zu brennen

Schiffdorf-Wehdel (ots)

In den späten Dienstagabendstunden, des 15. März 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel und Geestenseth nach Wehdel alarmiert. Anwohner meldeten in dem Eichelhäherweg, in Wehdel, eine unklare Rauchentwicklung hinter einem Einfamilienhaus.

Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte schnell der Grund für den Rauch gefunden werden. Auf dem Hinterhof fing ein selbstgebauter Ofen, aus ungeklärter Ursache, an zu brennen. Umgehend wurden erste Löschmaßnahmen eingeleitet, um eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, sodass kein weiterer größerer Schaden an dem umliegenden Gegenständen entstand. Die Einsatzstelle wurde abschließend and die Polizei übergeben und die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell