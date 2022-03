Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr öffnet Tür in Sellstedt

Schiffdorf-Sellstedt (ots)

Am Dienstagnachmittag, des 08. März 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Sellstedt, Schiffdorf, Laven und Spaden um 15:23 Uhr nach Sellstedt alarmiert. Die Feuerwehr wurde durch die Polizei hinzugezogen, da in einem Haus ein bewusstlose Person vermutet wurde. Nachdem die Tür durch die Feuerwehr geöffnet werden konnte, wurde die Person aufgefunden. Leider kam hier jede Hilfe zu spät. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet.

