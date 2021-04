Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Alkoholisierter Mann begeht Körperverletzung (31.03.2021)

Konstanz (ots)

Wegen Körperverletzung wird ein 54-jähriger Mann angezeigt, der am Mittwoch gegen 12.00 Uhr einem 24-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen hat. Zu einem Streitgespräch kam es, als der Geschädigte einen Schubwagen in Richtung Bürgerbüro schob und von dem älteren Mann angeschrien wurde. Als der 24-Jährige kundtat, dass er in Ruhe gelassen werden möchte, schlug ihm der ältere Mann ins Gesicht. Als die gerufene Polizeistreife hinzukam, schrie der sichtlich alkoholisierte 54-Jährige herum und beleidigte wahllos anwesende Personen und zeigte Drohgebärden. Um weitere Störungen zu unterbinden, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille.

