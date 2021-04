Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auffahrunfall an einer Kreuzung (31.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Unfall mit insgesamt rund 4.000 Euro Sachschaden ist es am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung der Straßen "Nordring Schwenningen / Arminstraße" gekommen. Ein 62-jähriger Mini Fahrer hielt an der Kreuzung an einer auf "Rot" geschalteten Ampel an. Ein 30-Jähriger mit einem VW Golf bemerkte das zu spät und fuhr auf den Mini auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell