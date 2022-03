Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Verschlossene Küchentür sorgt für Einsatz der Feuerwehr: Essen steht auf Herd

Schiffdorf-Spaden (ots)

In den Morgenstunden, des 2. März 2022, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 10:02 Uhr in die Straße Am Westerfeld alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer defekten Küchentür, während des Kochens. Laut Anrufer stand Essen auf dem eingeschaltetem Herd und kochte, jedoch ließ sich nach Verlassen der Küche die Tür nicht mehr öffnen. Somit rückte die Feuerwehr an. Schnell konnte ein offenes Küchenfenster ausfindig gemacht werden, worüber sich die Kameraden mittels Leiter Zugang verschafften. Der Herd wurde ausgeschaltet und die Küchentür von innen geöffnet. Damit konnte der Einsatz ziemlich schnell und ohne weitere Schäden beendet werden.

