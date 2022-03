Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Flächenbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den Mittagstunden, des 13. März 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Sellstedt und Bramel um 13:21 Uhr nach Schiffdorf, zu einem gemeldeten Flächenbrand, alarmiert.

In dem Gebiet am Apeler See, kam es kurz zuvor zu einem Brandereignis auf einer Fläche von ca. 75 Quadratmetern. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer allerdings bereits von alleine erloschen.

Lediglich mehrere Glutnester waren noch vorhanden. Aufgrund der abschüssigen Einsatzstelle und der schweren Erreichbarkeit mit den Einsatzfahrzeugen, wurden die Glutnester mit Kleinlöschgerät und Eimern abgelöscht.

