POL-S: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Stuttgart-Möhringen (ots)

Eine 56 Jahre alte E-Scooter Fahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag (18.06.2022) in der Filderbahnstraße schwere Verletzungen erlitten. Eine 76-jährige Lenkerin eines Pkw Jaguar übersah gegen 10.00 Uhr beim Abbiegen von der Vaihinger Straße in die Filderbahnstraße die E-Scooter Fahrerin, welche verbotswidrig eine Fußgängerfurt befahrend überqueren wollte. In der Folge prallte die 76-Jährige mit zwei weiteren Fahrzeugen zusammen, welche verkehrsbedingt an einer roten Lichtzeichenanlage standen. Rettungskräfte kümmerten sich um die verletzte 56-Jährige, die anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Sachschaden von zirka 70.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

