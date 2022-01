Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Wasser in Schiff eingedrungen

Spelle (ots)

Am Dienstagmorgen kam es am Schiffskai des Dortmunder-Ems-Kanals an der Hafenstraße in Spelle zu einem Leck an einem Schiff. Verletzt wurde dabei niemand. Aus bisher ungeklärter Ursache drang Wasser in den vorderen Bereich eines 90 Meter langen polnischen Gütermotorschiffes ein. Dadurch geriet das Schiff in eine Schieflage und drohte zu sinken. Durch die Feuerwehr konnte das Wasser in dem Lagerraum abgepumpt und somit ein Sinken des Schiffes verhindert werden. Da Öl aus dem Schiff austrat, wurde eine Ölsperre errichtet. Der Dortmund-Ems-Kanal ist derzeit in diesem Bereich für den Schiffsverkehr voll gesperrt. Durch den zügigen Einsatz der Feuerwehr konnte eine größere Schädigung der Umwelt verhindert werden. Die Maßnahmen dauern derzeit an.

