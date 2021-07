Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Bundesweite Schwerpunktprüfung des Zolls- Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main kontrolliert im Stadtgebiet und am Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main (ots)

Am 16. Juli überprüfte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls in einer Schwerpunktprü-fung die Beschäftigungsverhältnisse im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Lo-gistikgewerbe.

Im Bereich des Hauptzollamtes Frankfurt am Main waren 16 Zöllnerinnen und Zöllner im Ein-satz und befragten 35 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen. Zusätzlich wurden Geschäftsun-terlagen von 14 Unternehmen geprüft.

Im Fokus der Kontrollen standen insbesondere die Einhaltung des allgemeinen Mindestlohns von 9,60 Euro pro Stunde, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, die Aufde-ckung des unrechtmäßigen Bezugs von Sozialleistungen sowie der illegalen Beschäftigung von Ausländern.

Im Bereich des Hauptzollamtes Frankfurt am Main ergab sich bisher bei vier Arbeitnehmern der Verdacht,dass Sie mutmaßlich nicht zur Sozialversicherung angemeldet wurden sowie das Fehlen der erforderliche Sofortmeldung. Die Prüfungen sowie die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzar-beit dauern an.

Bei Prüfungen in der Branche des Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistik-gewerbes wurden in der Vergangenheit oftmals sogenannte "Scheinselbstständige" angetrof-fen. Hierbei gaben beispielsweise Fahrerinnen und Fahrer an, selbstständig tätig zu sein. Tat-sächlich liegt aber oft eine abhängige Beschäftigung vor. Auftraggeberinnen und Auftragge-ber sparen durch diese Konstellation nicht nur die zu entrichtenden Sozialversicherungsbei-träge, sondern umgehen auch den Mindestlohn.

Außerdem wird verstärkt versucht, mit Abdeckrechnungen Schwarzlohnzahlungen zu ver-schleiern oder gefälschte Identitätsnachweise zu nutzen, um eine Nationalität vorzutäuschen, mit der eine erlaubnisfreie Erwerbstätigkeit möglich ist.

Nicht nur die Fahrer sind davon betroffen, sondern auch das Personal im Warenumschlag und in der Lagerwirtschaft.

Zusatzinformation:

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in be-stimmten Branchen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesell-schaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem Audit "Vereinbar-keit von Beruf und Familie".

