Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Müllcontainer angezündet

Hildesheim (ots)

Alfeld - (rob) In der Nacht von Freitag, 11.03.2022, 23:25 Uhr, auf Samstag, 12.03.2022, 01:30 Uhr, setzten bislang unbekannte Personen insgesamt fünf Müllcontainer in Brand. Glücklicherweise konnten die eingesetzten Polizeibeamten und die Feuerwehr Alfeld die Brände ablöschen. So kam es nicht zu Personenschäden, allerdings wurden insgesamt drei Mülltonnen durch das Feuer zerstört. An folgenden Orten wurden Brände festgestellt: Im Hindenburg-Stadion, Brunnenweg, Am Bahnhof, Hannoversche Straße, Neue Wiese.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, bzw. Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizei Alfeld, Tel.05181/91160 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell