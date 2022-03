Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Söhlde - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Söhlde-(hei) Am Freitag, den 11.03.2022, kam es gegen 21:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Martin-Luther-Straße in Söhlde. Nach vorliegenden polizeilichen Erkenntnissen befuhr eine 20jährige Söhlderin mit ihrem Ford EcoSport die Wolfenbütteler Straße und beabsichtigte, nach links in die Martin-Luther-Straße, abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kreuzte plötzlich ein unbeleuchteter Fahrradfahrer ihre Fahrspur, sodass sich die Fahrzeugführerin gezwungen sah, dem Radfahrer auszuweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver prallte die junge Frau gegen einen, in der Martin-Luther-Straße, geparkten VW Golf. Nach Schätzungen der Polizei entstand hierbei ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei hat zu diesem Unfall die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die unter Tel.: 05063-9010 Angaben zum Hergang machen können. Insbesondere wird der Fahrradfahrer gebeten, sich mit Polizei in Verbindung zu setzen.

