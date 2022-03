Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnmobil gestohlen

Hildesheim (ots)

Alfeld: Autodiebe haben in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in dem Ferdinand-Sauerbruch-Weg in Alfeld einen VW T5 California gestohlen. Von dem Fahrzeug im Wert von ca. 30.000 Euro fehlt trotz eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur. Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich auf den Zeitraum zwischen Donnerstag 22:30 Uhr und Freitag 07:00 Uhr eingrenzen. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des silbernen VW T5 in der genannten Straße gemacht haben und der Polizei Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 05181/9116-115 bei der Polizei in Alfeld.

