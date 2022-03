Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 10.03.2022 befährt gegen 09:30 Uhr ein 80-jähriger Elzer mit seinem Pkw die Hauptstraße in Elze in Richtung des Freibades. Ungefähr in Höhe des Elzer Rathauses kommt es zu einer Berührung seines linken Außenspiegels mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws, das nach derzeitigem Ermittlungsstand aus noch unbekannter Ursache ein Stück auf die Fahrbahnseite des 80-jährigen Elzers ausweichen muss. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernt sich anschließend der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw des Elzers entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Zeugen mögen sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung setzen.

