POL-HI: PK Elze: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 1 bei Mehle, Zeugenaufruf

(bur)Am 10.03.2022 ereignete sich gegen 05:40 Uhr an der Einmündung der B 1 zur K 426 bei Elze-OT Mehle ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungsstand wollte eine 24 jährige Elzerin mit ihrem VW Golf aus Mehle kommend nach links auf die B 1 in Richtung Hameln auffahren und übersah dabei den aus dieser Richtung kommenden VW Fox eines 19 jährigen Salzhemmendorfers, der auf der B 1 in Richtung Hildesheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich, in deren weiteren Verlauf der VW Fox durch den Graben geschleudert wurde und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 19 jährige Salzhemmendorfer musste schwer verletzt durch die Freiwillige Feuerwehr Elze und Mehle aus dem Wrack geschnitten werden. Die 24 jährige Elzerin wurde leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in Hildesheimer Krankenhäuser gebracht. Die B 1 musste voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr in beiden Richtungen, obwohl die Straßenmeisterei eine Umleitungsstrecke einrichten konnte. Die Fahrbahnreinigung und Abschleppmaßnahmen dauerten noch bis ca. 11:45 Uhr an, ehe die B1 wieder frei gegeben werden konnte. Insgesamt waren 29 Feuerwehrkräfte, drei Rettungswagen, vier Streifenwagen und ein Notarzt im Einsatz. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter der T. 05068-03030 zu melden.

