Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten kam es am Freitag (17.06.22) gegen 16:40 Uhr auf dem Wilhelmsplatz in der Stuttgarter Innenstadt. Eine 38-jährige Lenkerin eines schwarzen Audi war von der Katharinenstraße aus auf den Wilhelmsplatz eingefahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem ebenfalls 38-jährigen Fahrer eines Elektrorollers, der von der Schlosserstraße aus auf den Wilhelmsplatz eingefahren war. Bei dem Sturz wurde der Rollerfahrer leicht am Knie verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Da die Unfallbeteiligten zum Unfallhergang unterschiedliche Angaben machen, bitten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei um Zeugenhinweise unter der Rufnummer +4971189904100.

