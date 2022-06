POL-S: Ladung verloren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Ein 31 Jahre alter Mann hat am Mittwoch (15.06.2022) in einem Freibad an der Inselstraße eine 33-jährige Frau sexuell belästigt. Die Frau stand gegen 17.00 Uhr im FKK-Bereich am Beckenrand, als der Tatverdächtige sie zunächst am Bauch und anschließend, trotz Aufforderung dies zu unterlassen, an der Brust berührte. Die 33-Jährige verständigte daraufhin eine Angestellte des Bades. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen ...

