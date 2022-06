Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unkontrolliertes Lagerfeuer verursacht Brand

Stuttgart-Heslach (ots)

Durch ein unkontrolliertes Lagerfeuer ist am Freitag (17.06.22) gegen 19:57 Uhr in Heslach im Gewann Vogelrainklinge eine Grünfläche von etwa 40 Quadratmetern und ein Baum in Brand geraten. Nachdem mehrere Anrufer über Notruf bei der Polizei und Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung meldeten, konnte eine eingesetzte Hubschrauberbesatzung den Brand im Bereich Vogelrainklinge lokalisieren. Die Feuerwehr brachte den Brand um 22:00 Uhr unter Kontrolle. Die Ermittlungen zur Brandursache und Brandverursacher dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

