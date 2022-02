Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Entsorgung von Bauschutt im Wald

Bild-Infos

Download

Daun-Weiersbach und Schalkenmehren (ots)

Vom Forstrevier Daun wurde am 16.02.2022 gemeldet, dass in Daun-Weiersbach an der L 46 (Parkplatz 800 m vor Weiersbach, ca. 50 m rechts rein, entlang des Holscheider Bachs) und an der L 64 Gemarkung Schalkenmehren ca. 800 m hinter der Altburg Richtung Brockscheid links in der Parkeinbuchtung illegal Bauaushub abgelagert wurde. Es kann sein, dass die Ablagerungen schon bis zu 3 Wochen her sind. Der Aushub in Weiersbach scheint von der Reparatur eines Stromkabels mit Aufbruch einer Straße oder eines Gehwegs zu stammen. Hier sind die Teeranteile im Aushub erheblich. Zeugen, welche Hinweise zur Herkunft des illegal abgelagerten Bauschutts geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell