Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 16.02.2022

Daun (ots)

Ereignis: Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt

Ort: Daun, Pützborn, B 257

Zeit: Dienstag, 15.02.2022, 15.05 Uhr

Der Fahrer eines LKW wollte am gestrigen Dienstagnachmittag aus dem Marderweg nach links auf die B 257 in Richtung Ortslage Pützborn einbiegen. Hier näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein von Oberstadtfeld anfahrender Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der aus dem Kreis Bernkastel- Wittlich stammende Autofahrer wurde dabei verletzt und musste in ein nahegelegenes Kranken-haus eingeliefert werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Ereignis: Autofahrer bei Unfall verletzt

Ort: Gillenfeld, K 16

Zeit: Dienstag, 15.02.2022, 15.45 Uhr

Ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun befuhr mit seinem PKW die K 16 von Gillenfeld in Richtung B 421. Ausgangs einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hier durchfuhr er zunächst einen Zaun. Anschließend überschlug er sich mehrfach mit seinem Auto. Dies kam letztlich, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Autofahrer konnte das total beschädigte Fahrzeug selbstständig verlassen. Bei dem Unfall verletzte er sich augenscheinlich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

