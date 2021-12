POL-DH: --- Brandstiftung in Diepholz - Unfallflüchtiger ermittelt in Sulingen - Farbschmierereien in Bassum und Twistringen

Polizeiinspektion Diepholz

Diepholz

Brandstiftung

Am Sonntag brannte gegen 05.00 Uhr in St-Hülfe ein zum Teil leerstehendes Wohnhaus (wir berichteten). Nachdem der Brandort zunächst von der Polizei beschlagnahmt worden war, haben Brandfachleute die Ermittlungen aufgenommen und das Wohnhaus untersucht. Die Ermittlungen haben nun ergeben, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt wegen schwerer Brandstiftung und bittet Zeugen, die Hinweise aus der Nacht geben können, sich unter der Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Barnstorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Einen 41-jährigen Pkw-Fahrer kontrollierte eine Polizeistreife am gestrigen Dienstag gegen 23.00 Uhr im Peperweg in Barnstorf. Die Kontrolle förderte nicht nur zu Tage, das der Fahrer keinen Führerschein hat, sondern auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die am Kontrollort durchgeführten Tests waren alle positiv. Der 41-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Sudwalde

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 51-jährige Syker mit einem Transporter die Mallinghäuser Straße in Sudwalde in Richtung Schwaförden. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit 3 Straßenbäumen. Der 51-Jährige verletzte sich dabei leicht. Am Transporter und den Bäumen entstand ein geschätzter Sachschaden von 5500 Euro.

Varrel

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Wagenfeld mit einem Pkw die Landesstraße 347 in Richtung Bundesstraße 214. In einer Linkskurve kam der 19-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenbaum und kam an einem Pferdeweidezaun zum Stillstand. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt.

Sulingen

Aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag gegen 10.40 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Krankenhauses Sulingen zu einem Verkehrsunfall. Beim Einparken in eine Parkbucht beschädigte ein 65-jähriger Twistringer mit seinem Pkw einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Twistringer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte allerdings später ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Bassum und Twistringen

Graffiti-Sprayer

Am vergangenen Wochenende besprühten Unbekannte am Bassumer Rathaus einen Betonpfeiler sowie eine Mauer mit roter Farbe. Ebenfalls in der Zeit von Freitagabend bis Montagfrüh waren auch Graffiti-Sprayer an der Haupt- und Realschule in Twistringen aktiv; hier wurde die Außenfassade beschmiert. Der angerichtete Sachschaden beträgt jeweils ca. 500 Euro. Wer dazu Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

