Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.11.2021

Diepholz (ots)

Diepholz

- Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Am Samstag, gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann aus Bohmte die Osnabrücker Straße in Hüde mit einem Gespann aus PKW und Anhänger. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Bohmter nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Mitführen des Anhängers ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Anhänger musste zunächst an der Kontrollörtlichkeit verbleiben.

- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -

Ein 31-jähriger Diepholzer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Er befuhr die Ossenbecker Straße von Diepholz in Richtung Aschen und kam mit seinem PKW alleinbeteiligt nach links von der Straße ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Mann eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Unfallverursacher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

- Brand eines leerstehenden Wohnhauses -

Am frühen Morgen des 28.11.2021 kam es in Diepholz (OT St.-Hülfe), An der Kreuzkirche, zum Brand eines leerstehenden Wohnhauses. Das Gebäude wurde durch das Feuer und die Hitze stark beschädigt. Eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Sulingen

- Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Fahren ohne Fahrerlaubnis -

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am 27.11.2021, gegen 20.20 Uhr, ein 28-jähriger Sulinger mit einem Pkw im Stadtgebiet Sulingen durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Sulinger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er die Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln durchgeführt hat. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Auch gegen den Pkw-Halter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da der Verdacht besteht, dass er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

Syke

- Verkehrsunfall mit zwei verletzen Personen -

Am 27.11.2021, gegen 20:05 Uhr, befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Bruchhausen-Vilsen die Straße Am Drift und wollte in die Straße Wehlermühle einbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten Pkw einer 50-jährigen aus Dörverden. Durch den Zusammenstoß beider Pkw wurde die 50-jährige schwer verletzt. Die 43-jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt.

Weyhe

- Hartnäckiger Ladendieb -

Am Samstagnachmittag beschäftigte ein 19-jähriger aus der Gemeinde Geestland über mehrere Stunden die Polizei. Kurz nach 13:00 Uhr fiel er das erste Mal als Ladendieb in zwei Geschäften des Ochtum-Parks in Stuhr-Brinkum auf. Nach Feststellung seiner Personalien wurde er vor Ort entlassen. Kurze Zeit später wurde er erneut als Ladendieb aufgegriffen. Wieder hatte er in mehreren Geschäften Kleidung entwendet. Nun erhielt er zu den Strafanzeigen auch noch einen polizeilichen Platzverweis. Unbeirrt davon fiel er schließlich gg. 16:45 h erneut als Ladendieb auf. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er für wenige Stunden in Gewahrsam genommen, bis die Geschäfte des Ochtum-Parks geschlossen hatten. Dann erst durfte er seine Heimfahrt antreten. Insgesamt wurden sechs Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

- Beschlagnahme einer Schreckschusswaffe -

Am Samstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, kam es in Stuhr-Varrel, im Johann-Eilers-Weg, zu einem Polizeieinsatz, da sich dort Personen vehement gestritten hatte. Im Schlafzimmer wurde dabei ein Revolver gefunden, der sich letztlich als Schreckschusswaffe herausstellte. Da die Aufbewahrung der Waffe nicht den gesetzlichen Bestimmungen entsprach, wurde die Waffe beschlagnahmt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen 47-jährigen Stuhrer eingeleitet.

