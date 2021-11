Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch/Einbruchsversuch in Diepholz - Rentnerin verhindert Taschendiebstahl in Syke-Barrien - Fußgängerin in Twistringen schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Drentwede

Verkehrsunfall

Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 12.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 51 leicht verletzt. Eine 20-jährige Fahrerin bog mit ihrem Pkw aus der Straße Rüstinger Feld nach links auf die B 51 ein. Hierbei übersah sie den Pkw des 32-Jährigen und beide kollidierten. Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Diepholz

Einbruch / Versuch

Unbekannte haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 20.30 Uhr einen Einbruch und einen Einbruchsversuch begangen. In der Straße Am Klövenkamp versuchten die Unbekannten durch eine Terrassentür in das Haus zu gelangen. Der Versuch scheiterte und die Täter verschwanden unerkannt. In der Straße Essmannskamp hingegen drangen Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster ins Haus ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit etwas Bargeld. Hinweise zu beiden Sachverhalten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stuhr

Radfahrer stürzt

Ein 40-jähriger Radfahrer ist gestern gegen 17.00 Uhr an der Delmenhorster Straße gestürzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 40-Jährige hatte zuvor zwei Fußgänger überholt, war dabei vom Radweg in ein Beet geraten und gestürzt. Hierbei verletzte er sich und musste in ein Krankenhaus.

Bassum

Gefährdung des Straßenverkehrs

Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten legte ein bislang unbekannter Rollerfahrer gestern in Bassum an den Tag. Der Jugendlich war einer Polizeistreife aufgefallen, als er gestern gegen 19.35 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten auf die B 51 einbog. Nur durch Glück kam es zu keinem Unfall mit dem fließenden Verkehr auf der Bundestraße. Als die Polizei den jungen Mann anhalten wollte, gab der Gas und flüchtete mit über 80 km/h in die Stadt. Hierbei benutzte er auch Fußwege und andere Straßenteile. Eine Fußgängerin mit Hund konnte sich nur durch einen Sprung retten. Gegen den Unbekannten wird nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Hinweise auf den Roller-Fahrer nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen

Taschendiebstahl

Am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr wurde einer Twistringerin im ALDI-Markt das Portemonnaie aus der Einkaufstasche gestohlen. Kurz vorher war sie noch zur Bank gewesen und hatte Bargeld für die Einkäufe abgehoben. Den Diebstahl bemerkte die Rentnerin erst an der Kasse.

Syke-Barrien

Taschendiebstahl verhindert

Eine 71-jährige Barrierin hat am Donnerstag gerade noch rechtzeitig bemerkt, dass eine weibliche Person versucht hat, ihr im Baumarkt an der Barrier Straße, die Geldbörse aus der Handtasche zu ziehen. Sie konnte der Diebin das Portemonnaie gerade noch aus der Hand reißen. Anschließend ist die unbekannte Täterin aus dem Markt geflüchtet. Vermutlich gehört sie zu einer dreiköpfigen Diebesbande, bestehend aus zwei Männern sowie der Frau, die dann mit einem dunkelblauen VW mit polnischem Kennzeichen vom Baumarktgelände gefahren sind. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 98690, entgegen.

Twistringen

Fußgängerin angefahren

Schwer verletzt musste eine 86-jährige Bassumerin am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Höhe der Sparkasse wollte die Fußgängerin die Große Straße überqueren, als sie von dem Pkw eines 21-jährigen Fahrers erfasst wurde.

