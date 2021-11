Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Twistringen - Streifenwagen kollidiert mit Reh in Bruchhausen-Vilsen - Unfallflüchtiger in Weyhe ermittelt ---

Diepholz (ots)

Bassum

Einbruchsversuch im Kindergarten

Vermutlich wurden die Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag gestört, als sie in den Kindergarten "Kinderreich" an der Bgm.-Lienhopstraße einbrechen wollten. Die Außentür wies erhebliche Beschädigungen auf; das Gebäude wurde aber nicht betreten. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Twistringen

Einbruch

Am Dienstag in der Zeit von 05.15 Uhr bis 16.45 Uhr sind bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Topheide eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Nebeneingangstür in das Haus ein. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten ein Laptop und Schmuck. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen.

Bruchhausen-Vilsen

Streifenwagen kollidiert mit Reh

Gegen 19.30 Uhr befuhr ein Streifenwagen der Polizei mit Sondersignalen (Blaulicht und Martinshorn) die L 332 in Oesedum Richtung Twistringen. Auf der Einsatzfahrt wollte die Streifenwagen-Besatzung den Pkw einer 40-Jährigen überholen. Als sie etwa auf gleicher Höhe waren, kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Reh kollidiert zunächst mit dem Pkw der 40-Jährigen und anschließend mit dem Streifenwagen. Verletzt wurde niemand, das Reh verendete und es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Weyhe

Unfallflüchtiger ermittelt

Ein 84-jähriger Weyher muss sich wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort in einem Strafverfahren verantworten. Nach bisherigen Ermittlungen war der Rentner am Dienstag gegen 09.40 Uhr auf dem Rewe Parkplatz am Krämerweg beim Einparken gegen einen stehenden Pkw geraten. Sein Pkw touchierte den parkenden Pkw dabei entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher in den Verbrauchermarkt. Er wurde anschließend von der Polizei empfangen. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell