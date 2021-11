Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz

Diepholz (ots)

PI Diepholz

1) Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Diepholz - Am 26.11.2021, zwischen 17:00 bis 21:00 Uhr, kam es im Michaelisweg im Stadtgebiet Diepholz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden ein geparkter Pkw BMW beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Daher werden Zeugen gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei in Diepholz mitzuteilen.

2) Fahrzeugführerin steht unter Einfluss von Kokain

Barnstorf - Am Freitag, 26.11.2021, gegen 23:28 Uhr, wurde ein Pkw in Barnstorf durch die Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 42-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwillig durchgeführter Urinvortest verlief positiv auf Kokain. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

PK Sulingen

1) Einbruchdiebstahl aus Pkw

Sulingen - In der Zeit vom 25.11.2021, 15:30 Uhr bis zum 26.11.2021, 08:10 Uhr wurde bei einem auf dem Parkplatz im Holunderweg in Sulingen abgestellten Pkw Ford eine Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Anschließend entwendete der unbekannte Täter (m/w/d) ein Navigationsgerät sowie das Fahrzeugserviceheft aus dem Inneren. Der Gesamtschaden wird auf 370 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/9490 mitzuteilen.

2) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Sulingen-Vorwohlde

Vorwohlde - Nach einer Außenspiegelkollision im Begegnungsverkehr am 26.11.2021 gegen 07:44 Uhr in Sulingen-Vorwohlde auf der Landesstraße 202 setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung Schwaförden fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Fahrzeug der angetroffenen Beteiligten, einem Transporter der Marke Citroen, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen blauen Transporter. Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04271/9490 zu melden.

PK Weyhe

1) Dieseldiebstahl

Stuhr - In der Zeit von Donnerstag, 25.11.2021, 16:30 Uhr, bis Freitag 26.11.2021, 8:30 Uhr, wurden aus einem Bagger auf einer Straßenbaustelle in Stuhr, in der Straße Stuhrreihe, ca. 200 Liter Diesel entwendet. Die Täter öffneten auf unbekannte Weise den Tankdeckel und zapften den Kraftstoff ab. Ein Teil des Diesels verschütteten sie am Tatort, sodass auch noch verunreinigter Boden ausgehoben werden musste. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Weyhe.

2) Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Stuhr - Am Freitag kam es in Stuhr, in der Moordeicher Landstraße, zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 78-jährirgen Stuhrerin und einer 18-jährigen Radfahrerin aus Stuhr. Die Seniorin wollte mit ihrem Pkw von der Moordeicher Landstraße nach rechts abbiegen und übersah dabei die ihr entgegenkommende Radfahrerin. Diese wurde nur leicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell