POL-PDLU: Frankenthal - Fahrraddieb erwischt - Geschädigte gesucht

Bereits am Samstag, den 16.10.2021 beobachteten aufmerksame Zeugen, wie ein 82-Jähriger vor einem Warengeschäft in der Benderstraße in Frankenthal ein Fahrrad entwendete, welches ihm offensichtlich nicht gehörte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Täter mit einer weiteren Person kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergab sich, dass der ältere Mitbürger auch für weitere Fahrraddiebstähle in letzter Zeit in Frage kommt. Schließlich wurden seitens der eingesetzten Beamten 25 Fahrräder sichergestellt, die der 82-Jährige vermutlich im Laufe der Zeit angesammelt hatte. Die Herkunft der Fahrräder konnte nicht final geklärt werden, allerdings ist ein rechtmäßiger Erwerb unwahrscheinlich. Die Polizei sucht nun nach den geschädigten Eigentümern, welche einen Diebstahl ihres Fahrrads im Laufe des Jahres bislang nicht - oder ohne Angabe der Rahmennummer - angezeigt haben. Sollten sich entsprechende Personen finden, ist ein Eigentumsnachweis erforderlich, um das entsprechende Fahrrad abholen zu können. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

