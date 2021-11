Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unbekannter entwendet Pkw, begeht Diebstähle und verunfallt in Twistringen - Diebstahl von Schiffsschraubenflügel in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Sulingen

Verkehrssünder unter Alkohol- und Drogeneinfluss erwischt

Gleich zwei Verkehrssünder gingen der Polizei Sulingen am gestrigen Nachmittag ins Netz. Gegen 14:15 Uhr kontrollierte eine Streife einen 22-jährigen Mann aus Varrel, der mit seinem PKW im Stadtgebiet Sulingen unterwegs war. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Am frühen Abend gegen 18:55 Uhr stoppte die die Polizei einen Autofahrer in Maasen und stellte Alkoholbeeinflussung bei dem 54-jährigen Mann aus Affinghausen fest. Auch hier wurde eine Blutprobe fällig. In beiden Fällen leitete die Polizei entsprechende Verfahren ein und untersagte die Weiterfahrt. Beide Verkehrssünder müssen nun mit einem Fahrverbot, einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg rechnen.

Twistringen

Diebstahl, Verkehrsunfall, Flucht

Ein bisher noch unbekannter Täter hat am Montag gegen 9.00 im Mitarbeiterbereich des REWE-Marktes in der Steller Straße diverse Diebstähle begangen. Er brach Spinde auf, durchsuchte Handtaschen und Jacken und konnte diverse Kleingegenstände entwenden. Unter anderem fiel ihm auch ein Autoschlüssel in die Hände, mit dem er einen schwarzen Opel Mocca starten konnte und in Richtung Mittelwand verschwand. Kurze Zeit später, gegen 10.00 Uhr, verunglückte er damit allerdings am Übergang an der Königsberger Straße, in dem er von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinunterstürzte und sich anschließend mit dem Fahrzeug überschlug. Daraufhin verschwand der Fahrer unerkannt vom Unfallort. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Twistringen

Einbruch in Wintergarten

Ein Unbekannter hat am Montag um kurz nach 10.00 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Winkel" einzudringen. Er drang gewaltsam durch die Tür zum Wintergarten ein und versuchte von dort in das Wohnhaus zu gelangen, was ihm aber nicht gelang. Daraufhin verließ er das Grundstück wieder. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Bassum-Nordwohlde

Verkehrsunfallflucht

Ein LKW-Fahrer ist am Montag gegen 11 Uhr in der Straße "Am Evers Ring" gegen ein Standrohr des Wasserverbandes gefahren. Der Beifahrer stieg daraufhin aus, "begutachtete" den Schaden, stieg wieder ein und entfernte sich unerlaubt. Das verursachende Fahrzeug trug die Aufschrift "IVECO Rent" - mehr ist leider nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise auf den Lkw nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Stuhr-Seckenhausen

Schiffschraubenflügel entwendet

Zurückliegendes Wochenende wurden im Gewerbegebiet Seckenhausen drei Schiffschraubenflügel von einem Firmengrundstück im Handelshof entwendet. Da es sich um großes und massives Diebesgut handelt, geht die Polizei davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug/Anhänger die Teile abtransportiert haben. Wer Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen/Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Weyhe, Tel. 0421/80660, in Verbindung zu setzten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell