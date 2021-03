Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - 15-Jährige vermisst, Hinweise erbeten

Kuppenheim (ots)

Seit Mittwochnachmittag sind Verwandte und die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach einer 15-Jährigen. Die Jugendliche war bereits in der Vergangenheit von zu Hause abgängig, kehrte aber stets selbständig zurück. Die Vermisste hat mutmaßlich mehrere, teils unbekannten Hinwendungsorte in den Landkreisen Rastatt und Karlsruhe. Zuletzt wurde sie am Bahnhof in Malsch gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 15-Jährige in einer hilflosen Lage befindet. Sie ist etwa 175 Zentimeter groß und dürfte circa 50 Kilogramm wiegen. Sie ist sehr schlank, hat blau-grüne-graue Augen und dunkle, schulterlange Haare. Zuletzt trug sie eine schwarze Jacke, einen roten Pullover sowie weiße Nike-Schuhe mit orangen-roten Steifen. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte über Notruf oder wendet sich unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes.

Link zur Fahndung mit Bild: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kuppenheim-vermisstenfahndung/

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell