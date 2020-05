Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bargen, Landkreis Konstanz) Hoher Sachschaden nach Dachstuhlbrand (11.05.2020)

Engen-Bargen (ots)

Sachschaden von rund 450.000 Euro entstand bei einem Brand am heutigen Montag gegen 04.30 Uhr in der Bargener Straße. Ein Bewohner des Einfamilienhauses hatte das Feuer bemerkt, seine drei Familienangehörigen geweckt und anschließend die Feuerwehr alarmiert. Später griff das Feuer auf das gesamte Gebäude über. Als die Freiwilligen Feuerwehren Engen und Bargen mit rund 63 Einsatzkräften anrückten, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Bewohner befanden sich unverletzt vor dem Gebäude. Während der Löscharbeiten wurde die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Um 08.30 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand gelöscht sei. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist, hat die Polizei die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

