POL-CLP: Pressemeldung Polizei Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung PI CLP / VEC vom 09.07.2022

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.50 Uhr, wurde ein 37-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw im Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand (Alcotest: 1,66 Promille). Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfall Pkw gegen Radfahrerin

Am Freitagmorgen, gegen 05.28 Uhr, kam es auf der Tenstedter Straße in Cappeln zu einem Zusammenstoß zwischen einem 55 Jahre alten Pkw-Fahrer aus Emstek und einer 58jährigen Radfahrerin aus Cappeln. Der Pkw-Fahrer wollte im Einmündungsbereich Im Siehenfelde / Tenstedter Straße abbiegen und übersah die auf dem Radweg fahrende Frau aus Cappeln. Diese wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von 500,- Euro.

Molbergen - Brand eines Müllcontainers

Am Freitagmorgen, gegen 06.00 Uhr, musste die Feuerwehr Molbergen zu dem Brand eines Müllcontainers in Dwergte ausrücken. Dieser konnte zügig abgelöscht werden, wurde jedoch beschädigt.

