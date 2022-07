POL-CLP: Lohne - Korrektur der Pressemeldung von heute (Person lebensgefährlich verletzt)

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne, Verkehrsunfallflucht Am Freitag in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 09:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Küstermeyerstraße (sog. Parkpalette) in Lohne ein Unfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw, Mercedes Benz, A-Klasse in silber und entfernte sich ...

