FW Bremerhaven: Sturm über Bremerhaven Die Feuerwehr Bremerhaven zieht eine erste Bilanz

Bremerhaven

In der Nacht auf den 17.02.2022 kam es durch den Sturm zu einigen Einsätzen durch umgestürzte Bäume und Beschädigungen an Dächern. Gleich zweimal stürzten Bäume auf die Oberleitungen der Deutschen Bahn. In beiden Fällen kam es zu elektrischen Überschlägen und damit verbundenen zu Bränden die die #seestadtretter schnell unter Kontrolle bringen konnten. Zur Beseitigung der Bäume musste der Bahnverkehr eingestellt werden und die Oberleitungen stromlos geschaltet werden. Es kam dadurch zu Störungen des Bahnverkehres. Menschen kamen nicht zu Schaden. Bis 07:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven zu insgesamt 11 Einsätzen alarmiert.

Aktuell laufenden mehrere sturmbedingte Einsätze im Stadtgebiet. Zur Gefahrenbeseitigung sind auch die Freiwilligen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk Bremerhaven im Einsatz.

