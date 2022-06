Bocholt (ots) - Verwirrung stiften und dabei Bargeld erbeuten, das ist die Wechseltrick-Masche. Nun hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 12.20 Uhr genau diese in einem Geschäft in Bocholt an der Industriestraße erfolgreich angewandt. Erst wollte er Hundert-Euro-Scheine in Fünfzig-Euro-Scheine gewechselt haben, dann doch lieber noch kleiner. Am Ende fehlte Geld in der Kasse. Der französisch sprechende Mann wird wie ...

