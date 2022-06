Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldwechseltrick erfolgreich

Bocholt (ots)

Verwirrung stiften und dabei Bargeld erbeuten, das ist die Wechseltrick-Masche. Nun hat ein Unbekannter am Dienstag gegen 12.20 Uhr genau diese in einem Geschäft in Bocholt an der Industriestraße erfolgreich angewandt. Erst wollte er Hundert-Euro-Scheine in Fünfzig-Euro-Scheine gewechselt haben, dann doch lieber noch kleiner. Am Ende fehlte Geld in der Kasse. Der französisch sprechende Mann wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 bis 1,85 Meter groß, kräftige Statur, kurzes, dunkle Haar, Dreitagebart. Der Wechselbetrüger trug eine schwarze Brille, ein hellblaues Hemd sowie eine kurze hellblaue Jeans. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

