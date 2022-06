Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Einbrecher stehlen Eis

Rhede-Vardingholt (ots)

In einen Hofladen eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Rhede-Vardingholt. Die Täter versuchten vergeblich, eine fest montierte Kasse zu entwenden. Sie stahlen schließlich drei Packungen mit Speiseeis und verließen den Tatort. Dieser liegt am Blomenkamp. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

