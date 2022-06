Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrt endet mit Blutprobe

Rhede (ots)

In Schlangenlinien unterwegs war in der Nacht zum Mittwoch ein Autofahrer in Rhede. Den Beamten einer Funkstreife war die unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle nahmen sie deutlich den Geruch nach Marihuana wahr. Im Fahrzeug befand sich zudem etwas von der Droge. Die Beamten untersagten dem 23-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm in der Polizeiwache eine Blutprobe. (to)

