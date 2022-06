Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Verbrauchermarkt

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Mit roher Gewalt haben Einbrecher versucht, in der Nacht zum Mittwoch eine massive Zwischentür zu einem Verbrauchermarkt in Bocholt aufzubrechen. Zuvor hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang in das Treppenhaus des Wohn- und Geschäftshauses an der Friedrich-Wilhelm-Straße verschafft. In den Verkaufsraum drangen die Einbrecher nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ein. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell