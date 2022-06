Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand in Abzugsanlage

Gronau (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes kam es am Dienstagabend zu einem Brand in einer industriellen Abzugsanlage in Gronau. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 18.45 Uhr zu einem Betrieb an der Lise-Meitner-Straße aus. Die Flammen konnten gelöscht werden, bevor es zu einem Gebäudeschaden kam. Der Sachschaden an der Anlage wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. (db)

