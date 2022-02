Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zieht an diesem Wochenende 3 Schlag- und Hiebwaffen aus dem Verkehr - Beschlagnahme von Schlagring bei 25-Jährigen

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat an diesem Wochenende im Raum Aachen 3 Schlag- und Hiebwaffen aus dem Verkehr gezogen.

Am Sonntagnachmittag hat eine Streife am Aachener Hauptbahnhof bei einem 25-jährigen Polen einen Schlagring beschlagnahmt.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle wurde in dessen Hosentasche der Schlagring aufgefunden. Der 25-Jährige wurde bereits vom Amtsgericht in Trier mit einer Aufenthaltsermittlung in einem Strafverfahren wegen eines Körperverletzungsdeliktes gesucht. Nach der Beschlagnahme des Schlagrings und der Anzeigenerstattung wegen des unerlaubten Waffenbesitzes wurde der Betroffene wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich demnächst vor der Justiz dafür verantworten müssen.

Noch in zwei weiteren Fällen hat die Bundespolizei an diesem Wochenende zwei Waffen aus dem Verkehr ziehen können. Hierbei hatte eine 16-jährige Deutsche, die von zu Hause ausgerissen war, verbotener Weise einen Teleskopschlagstock mitgeführt. Wohlbehalten konnte sie wenig später ihrer Mutter wieder übergeben werden. Der Teleskopschlagstock verblieb jedoch als Asservat bei der Bundespolizei. Zudem muss sie noch mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Zuwiderhandlung gegen das Waffengesetz rechnen.

Ebenso ereilte es einen 59-jährigen Deutschen, der am Sonntagmorgen in Laurensberg im Rahmen von Grenzüberwachungsmaßnahmen kontrolliert wurde. In seinem Fahrzeug wurde ein dickes Stromkabel aufgefunden, welches mit Isolierband versehen war und somit als Hiebwaffe hätte eingesetzt werden können. Es wurde beschlagnahmt und der Betroffene wegen des Besitzes zur Anzeige gebracht. Im Anschluss konnte er ohne das Kabel seine Fahrt fortsetzen.

