Gronau (ots) - Aufgrund eines technischen Defektes kam es am Dienstagabend zu einem Brand in einer industriellen Abzugsanlage in Gronau. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 18.45 Uhr zu einem Betrieb an der Lise-Meitner-Straße aus. Die Flammen konnten gelöscht werden, bevor es zu einem Gebäudeschaden kam. Der Sachschaden an der Anlage wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. (db) Kontakt für Medienvertreter: ...

