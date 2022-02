Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Bundespolizei Düsseldorf: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Hauptbahnhof Düsseldorf wegen Rucksack gesperrt

Düsseldorf (ots)

Ermittlungsbeamte der Bundespolizei konnten am Dienstagmittag (14. Februar), um 13.00 Uhr, einen Mann festnehmen, der nach einem durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erwirkten Beschluss per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde. Ein sachdienlicher Hinweis aus der Bevölkerung enthielt den Aufenthaltsort, an dem die Festnahme erfolgte.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und polizeilich vernommen. Bisherige Ermittlungen schließen einen politisch motivierten Hintergrund aus. Weitere Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf dauern an.

Die Bundespolizei dankt der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise sowie den Medien für die Publizierung der Öffentlichkeitsfahndung.

Zudem wird um die Löschung aller in diesem Zusammenhang stehenden Daten sowie Bilddateien gebeten.

Die Staatsanwaltschaft und die Bundespolizei suchten nach dem unbekannten Mann, weil er am 13. November 2021 um 17.15 Uhr einen schwarzen Rucksack auf dem Bahnsteig 13/14 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs abgestellt und zügig den Bahnhof verlassen haben soll. Aufgrund des Rucksacks kam es zur Sperrung des Hauptbahnhofs und einem groß angelegten Polizeieinsatz. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ordnete das Amtsgericht die Öffentlichkeitsfahndung mit dem Lichtbild des unbekannten Tatverdächtigen an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell